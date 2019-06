Wolfsburg. Der Besitzer hat die Maschine zuletzt am Donnerstagabend gesehen. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.

Unbekannte entwenden Reisemotorrad in Neuhaus

Eine Reiseenduro der Marke BMW entwendeten bisher unbekannte Täter im Ortsteil Neuhaus. Die Polizei sucht nun Zeugen des Diebstahls.

Die anthrazit-silberne Maschine vom Typ R 1200 GS war vom Besitzer in seinem zur Straße gelegenen Carport im Wollgrasweg abgestellt worden. Zuletzt hatte er die BMW am Donnerstagabend um 22 Uhr gesehen. Den Diebstahl des sechs Jahre alten Motorrads bemerkte er dann am Freitagmorgen um 9 Uhr. Er meldete sich umgehend bei der Polizei Wolfsburg und brachte hier den Diebstahl zur Anzeige.

Motorrad hat hohes Eigengewicht

Die Enduro hat einen Wert von 10.000 Euro. Sie verfügt über zusätzlich angebrachte Koffer. Da das Motorrad ein recht hohes Eigengewicht hat und die Täter es möglicherweise in einem Transporter oder mit einem geeigneten Zugfahrzeug mit Anhänger abtransportiert haben dürften, hofft die Polizei, dass Zeugen dieses vielleicht beobachtet haben. Anwohner, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Ortsteil Neuhaus im Laufe des Donnerstags oder in der Nacht zu Freitag gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiwache in Wolfsburg unter der Rufnummer

(05361) 46460

in Verbindung zu setzen.