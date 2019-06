20 Kinder in Wolfsburg zum Kita-Start ohne Betreuungsplatz

Zum Start des neuen Kita-Jahres am 1. August fehlen in Wolfsburg Betreuungsplätze. „20 Kinder sind nach heutigem Stand noch unversorgt“, berichtet Bianka Köllner, Leiterin der Abteilung Kindertagesbetreuung der Stadt, am Mittwoch im Jugendhilfeausschuss. Sie ergänzt: „Rund zwei Drittel der Eltern sind berufstätig oder alleinerziehend berufstätig und daher dringend auf Betreuung angewiesen.“ Zu Klagen sei es bislang noch nicht gekommen....