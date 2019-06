40-Jähriger widersetzte sich in Wolfsburg Polizisten

Wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verurteilte die Richterin einen 40-jährigen Mainzer zu einer Geldstrafe von 1350 Euro. Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, im Mai vergangenen Jahres mit seiner Ex-Freundin in Streit geraten zu sein und in ihrer Wohnung in der Nordstadt randaliert...