Trend bei VW: Mehr Freizeit statt mehr Kohle

Die Mitarbeiter der Volkswagen AG in Deutschland ziehen mehr Freizeit einem Plus im Geldbeutel vor. Betriebsratschef Bernd Osterloh erläuterte gestern auf der Versammlung in Halle 11, dass die bei den Tarifverhandlungen im Vorjahr vereinbarte Wandlungsoption für das tarifliche Zusatzgeld ein...