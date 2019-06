Bork-Platz in Wolfsburg wird zur italienischen Schlemmermeile

Vom 28. bis 30. Juni verwandelt sich der Hugo-Bork-Platz in eine italienische Schlemmermeile. Mit Unterstützung der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) hält erstmals das Italian- Food-Festival der A&B Event UG Einzug in die Wolfsburger Innenstadt, wie die WMG mitteilt.

Geboten werden feinste Spezialitäten von fast 20 italienischen Gastronomen und Händlern, darunter auch Anbieter aus Wolfsburg und der Region wie beispielsweise Enzo Natale mit klassischer italienischer Pizza. Darüber hinaus können sich die Gäste auf deutschlandweit aktive Street-Food-Akteure freuen. Von sizilianischen Arancini – den ausgefallenen gefüllten Reisbällchen – über Pasta aus dem Parmesanlaib oder Italian Burger ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Dazu gibt es passende Weine vom Weinhandel Bremer aus Braunschweig, italienische Biere wie Peroni oder Birra Moretti und sommerliche Cocktail-Variationen wie Aperol oder Limoncello Spritz. Italienische Live-Musik macht das „La dolce vita“-Feeling perfekt.

„Die italienische Kultur nimmt in unserer Stadt einen ganz besonderen Stellenwert ein. Umso schöner ist es, zusammen mit regionalen Partnern das italienische Lebensgefühl in der City aufleben zu lassen und gemeinsam mit den Wolfsburgern den Sommer einzuläuten“, erläutern Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG. Auch Lukas Bock, Geschäftsführer der A&B Event UG, blickt mit Freude auf das Festival: „Nach dem großen Erfolg des Italian-Food-Festivals letztes Jahr in Braunschweig, freuen wir uns, nun auch erstmalig in Wolfsburg aufschlagen zu dürfen. Die Stadt ist aufgrund der tiefen Verbundenheit mit Italien und der großen italienischen Community prädestiniert für ein italienisches Fest.“

Geöffnet ist das Italian-Food-Festival Freitag 15 bis 22 Uhr, Samstag 11 bis 22 Uhr und Sonntag 11 bis 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. red