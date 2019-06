Im Hochsommer: Eisstockschießen unterm Wolfsburger Glasdach

Weißer Sand, Liegestühle und ein kühler Cocktail: Ab Freitag, 5. Juli, heißt es wieder „Summer in the City“. Dann verwandelt sich der Hugo-Bork-Platz zum zweiten Mal nach 2018 wieder in eine Wohlfühl-Oase mit Urlaubsatmosphäre. Noch hat die veranstaltende Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH...