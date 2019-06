Unbekannte durchsuchen Stadtverwaltung in Fallersleben

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einem Einbruch. In der Zeit von Montag. 17. Juni, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, 18. Juni, 7 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in die Verwaltungsstelle der Stadt Wolfsburg in der Straße Hofekamp ein.

Büroräume durchsucht

Die Täter zerstörten dabei gewaltsam die Scheibe eines Fensters, konnten dieses danach öffnen und so in das Gebäude eindringen. Anschließend durchsuchten sie die verschiedenen Büroräume und versuchten auch einen Kassenautomaten gewaltsam zu öffnen. Dieses misslang den Unbekannten jedoch, so dass sie ohne Beute das Objekt wieder verließen. Die Polizei bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sich mit der Polizeidienststelle in Fallersleben unter der Telefonnummer

(05362) 967000 in Verbindung zu setzen.