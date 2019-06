Betrunkener E-Biker stürzt in Wolfsburg zweimal vom Rad

Am Dienstag um 0.15 Uhr erhielt die Polizei Wolfsburg von einem aufmerksamen Zeugen einen Hinweis auf einen möglicherweise betrunkenen E-Bike-Fahrer. Der 21-jährige Wolfsburger hatte den Radfahrer bemerkt, als dieser die Porschestraße in Höhe Schillerpassage befuhr, dabei aber mit seinem Rad stürzte, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Der Zeuge eilte dem am Boden liegenden Mann zu Hilfe und unterstützte ihn beim Aufstehen und Aufrichten des Zweirads. Dabei bemerkte er schon deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem Mann, der sich beim Sturz leicht verletzt hatte. Der Radfahrer lehnte jedoch weitere Hilfsangebote schroff ab und ließ sich von dem Zeugen auch nicht davon abbringen, mit dem Rad weiterzufahren.

Radfahrer stürzt bei Wendemanöver

Als der Radler weiterfuhr, verständigte der 21-Jährige die Polizei. Die Besatzung eines Funkstreifenwagens fand den Radfahrer kurz darauf am Ende der Unterführung vom Südkopf in Richtung Planetarium. Als der Mann auf dem E-Bike die Polizisten bemerkte, versuchte er zu wenden und in Richtung Schillerstraße zu fahren. Er war jedoch so unsicher unterwegs, dass er bei diesem Fahrmanöver erneut stürzte. Diesmal kamen ihm die beiden Polizisten zu Hilfe. Bei der Überprüfung des Mannes, es handelte sich um einen 48-jährigen Wolfsburger, stellten die Beamten ebenfalls starken Atemalkoholgeruch fest.

Zudem war sowohl an der Aussprache als auch einem unsicheren Stand deutlich zu erkennen, dass der Mann zuvor erhebliche Mengen an Alkohol zu sich genommen haben musste. Bei den weiteren Maßnahmen zeigte sich der Wolfsburger eher unkooperativ. Einen Atemalkoholtest lehnte er ab. Weiterhin bestritt er, überhaupt mit dem Rad gefahren zu sein. Der 48-Jährige wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm im Anschluss ein Arzt eine Blutprobe entnahm.

Kennzeichen im Rucksack

Da die Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem E-Bike um ein versicherungspflichtiges sogenanntes S-Pedelec handelte – diese verfügen über eine Motorunterstützung auch über Tempo 25 – wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Das benötigte Versicherungskennzeichen hatte der Beschuldigte zuvor demontiert und es in einem Rucksack mitgeführt.

Zu seinem eigenen Schutz wurde der Radler danach dem Polizeigewahrsam zugeführt, um seinen Rausch ausschlafen zu können. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Weiterhin muss er die Kosten der Unterbringung in Gewahrsam tragen. red