Drei Bands spielen bei vierstündiger Rockparty in Fallersleben

Sie sind jung und drängen ins Rampenlicht: Ex-tales, In My Days und Into Ashes. Sie stehen auf der Bühne: am Samstag, 29. Juni, von 19 bis 23 Uhr. Auf dem Schützenfest Fallersleben im Festzelt. Und die Organisatoren haben aus ihren ersten Festival-Erfahrungen gelernt: drei statt vier Bands wie...