Congress-Park: SPD will Preisnachlass für Veranstalter

In der Sitzung des Aufsichtsrates des Congress-Parks am Dienstag, 18. Juni, will die SPD darauf drängen, dass der gewährte Preisnachlass für nicht-kommerzielle Veranstalter sich nicht nur auf die Raummiete, sondern auf die Gesamtkosten erstreckt. „Wir wollen das Ehrenamt in unserer Stadt fördern und anerkennen. Dazu gehört, dass wir es für in der Wolfsburger Bevölkerung beliebte und angesehene Vereine und Organisationen, wie zum Beispiel dem Maritimen Chor, ermöglichen, auch zukünftig ihre Veranstaltungen im Congress-Park durchzuführen“, sagt Sozialausschuss-Vorsitzende und stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Immacolata Glosemeyer in einer Mitteilung der SPD-Fraktion von Montag.

Hans-Georg Bachmann, SPD-Fraktionschef, sieht das genauso: „Es muss vermieden werden, dass diese nicht-kommerziellen Veranstalter ein hohes Defizit-Risiko eingehen oder ihre Eintrittspreise überproportional erhöhen müssen.“

Unmut war vergangene Woche aufgekommen, weil anlässlich der neuen Gebührenordnung des

Congress-Parks, die am Dienstag beschlossen werden soll, dem Chor als gemeinnützige Organisation nur noch ein Rabatt von 33 Prozent auf die Raummiete gewährt werden soll (wir berichteten). Alle anderen Dienstleistungen sollen in voller Höhe in Rechnung gestellt werden – damit droht laut dem Chor das Aus für das beliebte Shanty-Konzert. Betroffen von der Preiserhöhung und einer Absage wäre laut Chor nicht nur das Shanty-Konzert, sondern auch das für den zweiten Adventssonntag geplante Familienkonzert. Dies will der Maritime Chor gemeinsam mit dem Fallersleber Jugendchor, dem Jugendsymphonie-Orchester der Musikschule und dem Philharmonic-Volkswagen-Orchestra veranstalten. „In den letzten zehn Jahren sind die Kosten zum Beispiel für Personal, Material, Energie, Brandschutz, Technik und kleinere Instandhaltungsmaßnahmen enorm gestiegen. Deshalb müssen diese Kosten im kommerziellen Bereich auch umgelegt werden“, findet Bachmann. Da der Congress-Park jedes Jahr einen Zuschuss-Bedarf hat, ist es aber aus Sicht der SPD an der Zeit, sich über das Veranstaltungskonzept noch einmal grundsätzlich Gedanken zu machen. red