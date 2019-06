120 Barnstorfer treffen sich zum Bürgerfrühstück

Gelungene Premiere für Barnstorfs erstes Bürgerfrühstück: In Scharen kamen Jung und Alt am Sonntagvormittag im alten Schulhof am Forsthausweg zusammen, als Ortsrat und Vereine den beim Stammtisch von Ortsbürgermeister Hans-Georg Bachmann vorgeschlagenen Termin in die Tat umsetzten. Fleißige Hände...