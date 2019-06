„Rock am Gänseteich“ – Premiere der Musiksause ist ein Erfolg

Wenn Vereine zusammen etwas auf die Beine stellen, dann kommt in Almke zum Beispiel das kleine Festival „Rock am Gänseteich“ heraus. Drei Bands gaben sich am Samstag auf der einem Teich gegenüberliegenden Festwiese die Ehre, um das Dorf so richtig zu rocken. Topact des Abends waren ohne Zweifel die...