100 Quadratmeter große Fläche brennt bei Vorsfelde

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde rückte in der Nacht zu Samstag zu einem Flächenbrand an der Straße Zum Fuhrenkamp aus.

Die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde wurde in der Nacht zu Samstag zu einem Flächenbrand an der Straße Zum Fuhrenkamp alarmiert. Zunächst hieß es, dort brenne ein Baum. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich jedoch heraus, dass es sich um 100 Quadratmeter Wald- und Wiesenfläche handelte, die in Flammen stand. Wie die Feuerwehr mitteilte, hatte sich Brand auch auf am Wegesrand entsorgte Grünabfälle ausgebreitet.

Eine der drei geretteten Ringelnattern. Foto: Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde

Bei den Löscharbeiten schreckten die Einsatzkräfte auch drei Ringelnattern auf, die im Bereich des Einsatzortes Unterschlupf gesucht hatten. Eines der Tiere war nach Angaben der Feuerwehr mehr als einen Meter lang. Alle drei Schlangen konnten gerettet und in Sicherheit gebracht werden.

Die Löscharbeiten dauerten zwei Stunden. Es wurden 5000 Liter Wasser verbraucht.

