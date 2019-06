Interesse am ID.3 groß – trotz Audi-Schocknachricht

Rund 21.000 Reservierungen für den Kauf eines VW-Elektromodells ID.3 hat Volkswagen bislang registriert. Das sogenannte Pre-Booking startete in der ersten Mai-Woche. Das erste Modell aus der neuen Elektrofamilie von Volkswagen wird auf der IAA in Frankfurt präsentiert und Mitte nächsten Jahres an...