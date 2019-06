Diese Bands kommen zum Sommerfestival der Autostadt Wolfsburg

Mitte Juli wird die Autostadt sechs Wochen lang zum Festivalgelände: Mehr als 50 Musik-Stars wie Revolverheld, Nik West, Namika, Adel Tawil, Kiefer Sutherland Band, Andreas Bourani, Michael Schulte, Culcha Candela, Glasperlenspiel, Cosmo Klein, Ed Motta und viele mehr treten beim Sommerfestival bis zum 1. September auf zwei Bühnen in der Autostadt auf.

Revolverheld eröffnen das Sommerfestival am 19. Juli. Foto: Benedikt Schnermann

Eröffnet wird das Sommerfestival am 19. Juli mit zwei fulminanten Musikern eröffnet: Um 16 Uhr ist auf der Bühne am Porsche Pavillon mit Nik West eine der besten Bassistinnen der Welt mit ihrer Band zu erleben. Um 18 Uhr spielt die Pop-Rock-Band Revolverheld auf der neuen Bühne in der Lagune. Das teilt die Autostadt mit. Es folgen bis zum 1. September: Jazzrausch Bigband, JOCO, Adel Tawil, Julia Biel, Teresa Bergman, ELECTRODELUXE BigBand, Hugh Coltman, The Original Blues Brothers™ Band, Chasing Summer, Vocal Sampling, Namika, Mezzoforte, Flying Steps, Botticelli Baby, Holler My Dear, Charlie Cunningham, Klischée, AVEC, Breaking Salsa, Ed Motta, Lucille Crew, AL PRIDE, Count Basie Orchestra, Der Weise Panda, Peter Heppner, Mic Donet, Fetsum, Wolfgang Trepper, Kat Frankie, Kiefer Sutherland Band, Sound, Body Vision (Autostadt Eigenproduktion), Nighthawks, Alexander Stewart, Aline Frazão, Sarah McKenzie, Hypnotic Brass Ensemble, Michael Schulte, Berge, Kadebostany, Radio Doria, Matze Knop, Teesy, Blues Company, Daniel Norgren, Caravan Palace, Cosmo Klein, Culcha Candela, Candy Dulfer, China Moses, Glasperlenspiel, Andreas Bourani und Anthony Strong.

Probefahrt mit elektrischen Autos

Unter dem Stichwort „New Mobility“ zeigt die Autostadt außerdem zukunftsweisende Fahrzeuge aus dem Volkswagen Konzern: Im Zeithaus sind der Volkswagen ID. Buzz (19. Juli bis 4. August) und der Sedric Nightlife (5. August bis 1. September) zu sehen. Im Volkswagen Pavillon ist der Volkswagen ID.3 ausgestellt. Wer selbst fahren möchte, ist zu einer kostenfreien Probefahrt in das Wolfsburger Stadtgebiet eingeladen. Für Erkundungsfahrten stehen Besuchern auf dem Servicehaus Parkplatz zehn Audi e-tron bereit. Und auf einem Parcours neben dem Zeithaus warten sechs Seat eXS Kickscooter und das Audi E-Bike UMO darauf, getestet zu werden. Nach dem Lego Bugatti Chiron im vergangenen Jahr gibt es mit dem Lego Porsche 911 RSR auch wieder ein 1:1-Lego-Modell zu bestaunen. Eine kostenfreie Fahrt im Moia-Shuttle können Gäste außerdem vom Parkplatz an den Autotürmen aus in Anspruch nehmen.

Entspannt auf Cool Summer Island

Kinder und Jugendliche können Slacklines im Park ausprobieren oder sich auf den Hüpfburgen in der Lagune und vor dem Kundencenter austoben. Auf „Cool Summer Island“ direkt am Zeithaus geht es ruhiger zu: Loungemusik, eine große Sitzlandschaft und leckere Cocktails laden Besucher zum Entspannen ein.

Entspannt geht es auf Cool Summer Island im Hafenbecken zu. Foto: Anja Weber / Autostadt

Ein paar Meter weiter können Gäste am Strand ihre Füße in den Sand stecken und den Blick über das Hafenbecken schweifen lassen. Dort können sich Besucher auch Schwanen-Tretboote, Elektro-Waterbuggys oder Loungeboote leihen und eine Spritztour über das Wasser machen.

„Die neue Formel der Autostadt lautet: Showprogramm plus Mobilität“, erläutert Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt, das Konzept, „wir bringen im Rahmen des Sommerfestivals mehr als 50 Acts auf die Bühne, zeigen zukunftsweisende Fahrzeuge aus dem Volkswagen Konzern und bieten zahlreiche Möglichkeiten, diese selbst zu testen.“ Er ergänzt: „Denn erst durch das eigene Erleben und Erfahren macht die Zukunft der Mobilität Spaß!“ red

Eintrittspreise und Showzeiten

Das Sommerfestival geht vom 19. Juli bis 1. September. Die Autostadt öffnet täglich um 9 Uhr. Die Pavillons sind bis 18 Uhr geöffnet. Zeithaus, Kinderfahrschule und Hüpfburgen schließen um 20 Uhr. Cool Summer Island um 22 Uhr.

Preise: Erwachsene 20 Euro, ermäßigt 16 Euro, Kinder und Jugendliche (6 bis 17 Jahre) sowie Schüler 8 Euro. Eine Familienkarte kostet 47 Euro. Ab 16 Uhr ermäßigte Preise. Freier Eintritt ab 20.30 Uhr. Für den Besuch des Showprogramms sind keine zusätzlichen Tickets erforderlich.

Die Shows beginnen auf der Bühne in der Lagune um 18 Uhr (mit Ausnahmen). Auf der Bühne am Porsche Pavillon um 16 und 17.30 Uhr. Zum Programm: www.autostadt.de/sommer