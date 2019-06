Fahranfänger in Wolfsburg zu schnell – 10.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmittag in der Seilerstraße. Gegen 12.48 Uhr wollte ein junger Mann mit seinem VW Golf aus der Straße Schachtweg kommend nach links in die Seilerstraße abbiegen. Der 18-Jährige bog nach eigenen Angaben mit viel zu hoher Geschwindigkeit in die Seilerstraße ab, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Freitag.

Hierbei überschätzte er sich und seine Fahrkünste: Aufgrund der Geschwindigkeit fingen seine Reifen an zu quietschen, und er kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr er zuerst ein Verkehrsschild und anschließend eine Straßenlaterne. Diese kippte um und landete direkt auf einem dort abgestellten Fahrrad, das durch den Aufprall beschädigt wurde.

Ein Rettungswagen war vor Ort und versorgte den sichtlich schockierten 18-Jährigen, der allerdings außer dem Schrecken keine Verletzungen davongetragen hatte. „Dabei kann man noch von Glück sprechen, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, denn auf dem Schulhof einer nahe gelegenen berufsbildenden Schule war gerade Pause, und es herrschte reger Publikumsverkehr, vor dem übrigens auch das umgefahrene Verkehrsschild warnte: Achtung Fußgänger!“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Neben dem umgeknickten Verkehrsschild und der gefällten Laterne war der Golf auch hinüber und musste aufgrund seiner starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Insgesamt dürfte ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro entstanden sein. red