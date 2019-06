Täter zünden Container in Sülfeld an

Brandstiftung dürfte ursächlich für einen Containerbrand sein, der sich am Donnerstagabend in der Straße Großer Winkel in Süldfeld ereignete.

Brandstiftung dürfte ursächlich für einen Containerbrand sein, der sich am Donnerstagabend in der Straße Großer Winkel in Süldfeld ereignete. Gegen 22.04 Uhr wurde der Polizei über die Berufsfeuerwehr in Wolfsburg ein Containerbrand in der Straße Großer Winkel gemeldet. Als die Beamten wenige Minuten später am Ort eintreffen, war die Freiwillige Feuerwehr Sülfeld mit 15 Kameraden bereits vor Ort und hatte damit begonnen, den stark qualmenden Container abzulöschen, heißt es in einer Mitteilung der Polizei von Freitag.

Der Altpapiercontainer befindet sich im Wendehammer der Straße und ist neben einem Fußweg abgestellt, der über einen weiteren Weg mit dem Namen Damm verschiedene kleinere Fußwege und Straßen zwischen den Häuser verbindet. Nachdem die Türen des Altpapiercontainers durch die Feuerwehr geöffnet wurden konnten Teile des brennend- qualmenden Inhalts herausgeholt und endgültig gelöscht werden.

Zwei Zeugen meldeten sich vor Ort bei den Polizeibeamten und erklärten, dass sie den qualmenden Altpapiercontainer entdeckt und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert hatten. Noch beim Telefonieren mit der Feuerwehr sei ihnen ein Mann aufgefallen, der plötzlich vom Altpapiercontainer in Richtung des Weges mit der Bezeichnung Damm davongelaufen sei. Die Person war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, circa 16 bis 18 Jahre alt und von schmächtiger Gestalt. Die Person hatte kurze braune Haare und war mit einem schwarzen T-Shirt mit rotem Aufdruck und weißen Adidas-Schuhen bekleidet.

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner oder Passanten noch weitere Beobachtungen zu dem Containerbrand gemacht haben. Auch interessieren sich die Beamten für die unbekannte Person, die plötzlich davonlief. Möglicherweise ist diese Person auch anderen Anwohnern aufgefallen. Hinweise bitte an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red