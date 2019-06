Polizei Wolfsburg warnt vor unseriösen Schlüsseldiensten

Im Laufe dieses Jahres kam es im Bereich der Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt zu mehreren Fällen, bei denen Bürger von unseriösen Schlüsseldiensten geschädigt wurden. Die Betroffenen leisteten dabei Zahlungen, die im hohen dreistelligen oder sogar in Einzelfällen bei knapp über 1000 Euro lagen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zur Zahlung werden die Verbraucher oft unter Druck gesetzt oder mit dem Hinweis beruhigt, dass die Versicherung den Schaden trägt, heißt es in der Mitteilung. Dabei kostet eine Türöffnung gewöhnlich nur zwischen 100 Euro und etwa 250 Euro. Der Preis ist dabei von Wochentag und Uhrzeit abhängig. Verlockende kostenfreie 0800-Nummern und gute Kundenbewertungen sind dabei, so die Polizei, oft nur als Köder gedacht. Sind die Monteure erstmal vor Ort, wird der Verbraucher abgezockt, indem unüblich hohe Kosten möglichst sofort und in bar eingefordert werden. Meist handelt es sich um Pauschalen, Zuschläge oder Doppelabrechnungen.

Kriminalhauptkommissar Mario Dedolf, Leiter des neustrukturierten Präventionsteams, nimmt die Vorfälle als Anlass zu einer Warnung. Sein Tipp: „Nehmen sie bereits im Vorfeld Kontakt zu einem seriösen Unternehmen aus der Region auf. Erkundigen sie sich nach den Preisen und halten sie die Rufnummer an einem Ort bereit, so dass sie jederzeit darauf zurückgreifen können.“ red