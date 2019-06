Wolfsburg: Senior stirbt nach Brand, Ehefrau schwerst verletzt

In diesem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Stadtteil Detmerode brach in der Nacht zu Freitag im zweiten Obergeschoss ein schwerer Brand aus. Ein 84-jähriger Mann starb, seine 75-jährige Ehefrau überlebte mit lebensgefährlichen Verletzungen.

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Wolfsburger Stadtteil Detmerode starb in der Nacht zu Freitag ein 84-jähriger Wolfsburger, seine 75-jährige Ehefrau wurde lebensgefährlich verletzt. Vier weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden ebenfalls verletzt.

Als die Feuerwehr gegen ein Uhr nachts bei dem Mehrfamilienhaus ankam, schlugen bereits die Flammen aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss, berichtet der Einsatzleiter der Feuerwehr Wolfsburg auf Anfrage unserer Zeitung am Freitag.

Eine Person noch in der Wohnung

Nach Informationen der Feuerwehr befanden sich zu dem Zeitpunkt des Einsatzes zwei Personen in der Wohnung. Eine Person rettete die Feuerwehr allerdings vor der brennenden Wohnung aus dem Gebäude, die zweite Person musste aus der Wohnung gerettet werden. Im Laufe der Nacht verstarb der 84-jährige Bewohner der Wohnung an seinen Verletzungen, seine 75-jährige Ehefrau wurde zuerst in das Klinikum Wolfsburg gebracht, später aufgrund ihrer lebensgefährlichen Verletzungen nach Hannover verlegt.

Vier Personen mussten ins Klinikum

Auch weitere Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden bei dem Brand verletzt. Eine Person musste vor Ort behandelt werden, insgesamt wurden von fünf Verletzten vier in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Eine Frau und ihre Tochter kamen in das Klinikum Wolfenbüttel, ein weiterer Bewohner wurde in das Klinikum in Gifhorn eingeliefert, teilte die Polizei Wolfsburg mit.

Das Haus wurde während des Brandes geräumt, da das Feuer aber nicht auf die Nachbarwohnungen übergegriffen hatte, durften die Bewohner nach dem dreistündigen Einsatz in ihre Wohnungen zurückkehren.

Brandursache unbekannt

Zur Brandursache ist derzeit noch nichts bekannt.

Im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Wolfsburg, die Freiwillige Feuerwehr Wolfsburg mit 40 Feuerwehrmännern sowie der Rettungsdienst mit 20 Einsatzkräften.