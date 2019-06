Grüne Route – Ortsrat Barnstorf pocht auf Querungen

Eine Querung der Kreisstraße bei Real, eine am Knotenpunkt K 111/K5 und vielleicht sogar eine Unterführung am Friedhof: Der Ortsrat Barnstorf/Nordsteimke fordert vehement, dass die Verwaltung bei allen Planungen zur Alternativen Grünen Route die Verbindung zwischen dem neuen Baugebiet Sonnenkamp und dem alten Nordsteimke auf dem Zettel hat. „Das muss bei all Ihren Planungen im Kopf sein“, gaben der stellvertretende Ortsbürgermeister...