VfL-Heimspiele: Polizei registriert weniger Straftaten

Das teilt die Polizei mit. Die starke Polizeipräsenz in der vergangenen Saison 2018/19, verbunden mit diversen polizeilichen Maßnahmen, habe sich gelohnt: Waren es in der Saison 2017/2018 noch

105 Straftaten, registrierte die Polizei in der jüngsten Bundesligasaison nur noch 48. Dies führt die Polizei unter anderem auf die intensiv begleiteten Fußballpartien zurück.

Starkes Polizeiaufgebot

Bei nahezu allen Heimspielen des örtlichen Erstligavereins prägte ein starkes Polizeiaufgebot das Stadtbild, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Bereich um den Hauptbahnhof sei durch Polizeikräfte abgesperrt und die Bürger konnten durch Wagenburg und gut positionierte Polizeibeamte sicher den Weg zum Zug erreichen. Straßen seien kurzfristig gesperrt worden. Autofahrer hätten Geduld aufbringen müssen, wenn die Verkehrswege durch Fanmärsche mit Polizeieskorten eingeschränkt oder gar versperrt gewesen seien.

Auch rund um das Stadion seien Besucher durch Einlasskontrollen nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen durchsucht worden. In der vorletzten Saison seien

46 Körperverletzungsdelikte angezeigt worden, in der abgelaufenen Saison seien es nur noch 12 Delikte gewesen. Straftaten des Landfriedensbruchs (Gewaltdelikte aus einer Menge heraus) seien von 23 auf 0 gesunken. Auch pyrotechnische Gegenstände seien in der Fußballsaison 2018/2019 nicht abgebrannt worden.

Polizisten wurden nicht verletzt

Besonders erfreut zeigt sich Inspektionsleiter Olaf Gösmann darüber, dass die Zahl der verletzten Polizeibeamten von 25 auf 0 zurückgegangen ist. „Die positive Entwicklung in der zurückliegenden Saison hat sicherlich einerseits mit dem guten Saisonverlauf des VfL zu tun. Darüber hinaus war die gute und bewährte Zusammenarbeit zwischen Stadt, Verein und Polizei nutzbringend. Ich denke, dass aber auch das konsequente und entschlossene Auftreten der Polizei insbesondere bei Risikospielen positive Wirkungen hat“, wird er in der Mitteilung zitiert. Potenziellen Gewalttätern sei mittlerweile klar, dass für sie ein relativ hohes Risiko der Festnahme und Sanktion bestehe, wenn sie in Wolfsburg an Straftaten und Ausschreitungen beteiligt seien. Gösmann: „Diesen Weg werden wir auch in der neuen Spielzeit fortsetzen. Insofern wird die Polizei Wolfsburg wieder einen erheblichen personellen Aufwand leisten müssen, aber dieses Vorgehen ist alternativlos.“