Frisches Logo fürs 416. Fallersleber Volks- und Schützenfest

Öfter mal was Neues? Nein: Jedes Jahr was Neues! So verfahren die Organisatoren des Volks- und Schützenfests in Fallersleben schon seit vielen Jahren, um die mehr als 400 Jahre alte Traditionsveranstaltung in Schuss und damit für Jung und Alt attraktiv zu halten. Die Devise lautet auch für 2019:...