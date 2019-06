Diebe stehlen in Fallersleben Baumaschine

Bisher unbekannte Täter nutzten das Pfingstwochenende, um auf einer Baustelle in Fallersleben eine Baumaschine zu entwenden. Die Unbekannten schlugen in der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis zum Dienstagmorgen, 6.30 Uhr, auf einer Baustelle in der Herzogin-Clara-Straße im Bereich des Schützenplatzes zu. Die Diebe öffneten laut Mitteilung der Polizei zunächst gewaltsam die Umzäunung der Baugeräte und Baumaterialien. Anschließend wurde ein einachsiger Kompressor im Wert von 13.000 Euro entwendet. Diesen dürften die Täter entweder auf ein geeignetes Fahrzeug aufgeladen oder hinter ein entsprechendes Zugfahrzeug gehängt haben. Die Polizei erhofft sich, dass Passanten oder Anwohner möglicherweise die Gesuchten bei ihrer Tatausführung beobachtet beziehungsweise Personen auf dem Baustellengelände zu einer untypischen Zeit gesehen haben. Diese werden gebeten, sich mit der Dienststelle in Fallersleben unter (05362) 967000 in Verbindung zu setzen. red

