Carla (17) siegt beim Band-Contest in Wolfsburg

Am Wochenende ging der Band-Contest der City-Galerie in die Schlussphase. Im Finale am Samstag konnte Carla mit Stimme und Performance die Jury überzeugen, wie die City-Galerie mitteilt. Die Entscheidung, welche Künstler am Samstag ins Finale kommen, fiel am Freitagabend per Fan-Voting: Mia-Sophie, DOME und Carla konnten die meisten Voting-Stimmen für sich gewinnen.

Die Jury, bestehend aus Mainy Aiuto, Mandy Kiunke und Nico Rein, zog noch eine Wildcard für Singer/Songwriter Lalibella. Für die Besucher gab es am Samstag noch einmal vier tolle Performances auf der Bühne in der City-Galerie zu erleben, heißt es in der Mitteilung. Die Entscheidung sei der Jury nicht leichtgefallen, nicht zuletzt aufgrund des hohen Niveaus der Künstler. Außerdem sei die Bandbreite der Performances sehr vielseitig gewesen und nahezu alle Songs selbst geschrieben und komponiert worden. Am Ende konnte sich die 17-jährige Carla freuen: Sie wurde von der Jury zur Gewinnerin gekürt und nimmt die professionelle Studioaufnahme mit nach Hause.

Knapp hinter ihr landeten Mia-Sophie (14), Lalibella (26) und DOME (32). Für den City-Galerie-Band- Contest hatten sich 20 Künstler aus Wolfsburg und Umland beworben, acht von ihnen durften am vergangenen Wochenende live in der City-Galerie vor Publikum performen.

Der Band-Contest wurde in Kooperation mit den Soundagenten durchgeführt, die nicht zuletzt bekannt sind für die alljährliche Mai-Party Springsounds in Wolfsburg. Mit ihrem Plattenlabel Soundatraq sind die Soundagenten zudem selbst Musikproduzenten; zu den bekannten Künstlern zählen unter anderem Lee & Sun.