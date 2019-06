Nordstadt-CDU will in Wolfsburg Rechtsabbiegespur

„Die Verkehrssituation in der Nordstadt spitzt sich immer mehr zu“, sagt die Fraktionssprecherin der CDU in der Nordstadt, Angelika Jahns. Insbesondere das erhöhte Verkehrsaufkommen zu Schichtzeiten fordere den Autofahrern an der Ecke Hubertusstraße/Schulenburgallee viel Geduld ab, heißt es in einer Mitteilung von Jahns. Deshalb stellen die Christdemokraten im nächsten Ortsrat einen Antrag an die Verwaltung zu prüfen, ob die Möglichkeit besteht, an diesem Verkehrsknotenpunkt eine Rechtsabbiegespur zu realisieren. „Den Erfolg von Rechtsabbiegespuren kann man an einigen Stellen in der Stadt messen“, ergänzt Ortsratsmitglied Monique Broscheit.

In der Hubertusstraße werde der fließende Verkehr noch durch parkende Autos behindert. „Deshalb wollen wir zumindest an der Einmündung zur Schulenburgallee den Rechtsabbiegern eine schnellere Zufahrtsmöglichkeit schaffen“, fordert Heike Baumgart. Bisher sei trotz mehrerer Anträge im Ortsrat, zum Beispiel eine probeweise Ampelschaltung oder ein Kreisel an der Einmündung Hubertusstraße auf die K 46, keine Verbesserung der Verkehrssituation für die Nordstadt eingetreten, heißt es in der Mitteilung.