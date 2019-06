Gedenkgottesdienst für Wolfsburger Bibelschülerinnen

Der Tod der beiden Cousinen Anita und Rita erschütterte vor zehn Jahren die Wolfsburger Immanuelgemeinde. Die damals 24 und 26 Jahre alten Bibelschülerinnen wurden am 12. Juni 2009 im Jemen entführt und am 15. Juni tot aufgefunden. Beide absolvierten dort ein Praktikum und arbeiteten in dem...