Schulessen für manche Wolfsburger Kinder kostenlos

Für Kinder aus einkommensschwachen Familien wird das Schulessen in Wolfsburg ab dem 1. August kostenlos. Mit der Vorlage zur Änderung der Gebührensatzung für die Schulverpflegung beschäftigt sich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch, 12. Juni (16 Uhr, Ratssitzungssaal). An Wolfsburger Grundschulen kostet ein Menü 4 Euro, an weiterführenden Schulen bei Nutzung des Vorbestellsystems ebenfalls 4 Euro, ansonsten 4,50 Euro....