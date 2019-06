300 Kinder und Jugendliche spielen in Wolfsburg Theater

Erfolgreich und aufregend, das ist die Bilanz der 11. Theaterwerkstatt im Scharoun-Theater Wolfsburg. Erfolgreich ob der großen Resonanz der teilnehmenden Gruppen aus Schulen und Kindergärten, aufregend aus Sicht der Darsteller. Denn sicher nicht alle Tage bekommt man die Chance, vor (gleichaltrigem) Publikum auf einer professionellen Bühne zu spielen, unterstützt mit allem technischen Know-how, was ein Theater bieten kann.

13 Auftritte von Kindern und Jugendlichen im Alter von drei bis

19 Jahren gab es laut Mitteilung des Scharoun-Theaters Wolfsburg. Sie kamen von den Kindertagesstätten Brome und Flechtorf, von der Grundschule Mühlenbergschule Osloß, der Regenbogenschule Westhagen, der Eichendorffschule, vom Theodor-Heuss-Gymnasium, von der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule sowie vom Albert-Schweitzer-Gymnasium. Die Neue Schule war ebenso vertreten wie die Realschule am Drömling Rühen.

Insgesamt standen an drei Tagen mehr als 300 Mitwirkende auf der Bühne, um ihre zusammen mit den Pädagogen entwickelten Stücke zu zeigen. Theaterpädagogin Judith Jungk erläuterte noch einmal das Ziel der Theaterwerkstatt: „Dabei steht nicht die Perfektion im Vordergrund, es geht um das Projekt an sich, die Ideen dahinter, die Ausführung, die Teamarbeit, den eigenen Bühnenauftritt – und nicht zuletzt um den Spaß.“

Die Themen der Aufführungen waren auch diesmal vielfältig, ob Männer im Tutu oder ein Stier, der lieber an Blumen riecht als zu kämpfen, schon bei den Kleinsten bis zu den Ältesten waren Akzeptanz und Toleranz die Werte, die vermittelt wurden.

Bernd Upadek, Leiter des Jungen Theaters, hatte die Theaterwerkstatt 2008 ins Leben gerufen. „Ausdrücklich erwünscht“, so Upadek, „sind hier auch Arbeitsergebnisse oder Probenstände, die gegebenenfalls deutlich kürzer und noch nicht abgeschlossen sind und so eher ‚Work in progress‘ darstellen, um den Werkstattcharakter der Veranstaltung zu betonen. Es sollte vor allem ein gegenseitiger Einblick in Arbeitsweisen und Aufgabenstellungen gewährt werden.“ Und das ist auch in diesem Jahr wieder bestens gelungen, wie auch die am Abschlussgespräch beteiligten Erzieher und Lehrer bekundeten. Lob erhielten auch die Bühnen- und Beleuchtungstechniker vom Scharoun-Theater Wolfsburg, die die Veranstaltungen mit viel Engagement begleiteten.