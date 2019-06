Diebe brechen in Wolfsburg in Schule ein und randalieren

Unbekannte sind über das Pfingstwochenende in eine Gesamtschule in der Franz-Marc-Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand geschah der Einbruch zwischen Freitagnachmittag, 13 Uhr, und Montagnachmittag 14.45 Uhr, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Die Täter zerstörten dabei die Verglasung einer Zugangstür und eines Fensters und gelangten so ins Innere des Schulgebäudes. Anschließend betraten sie diverse Räume im Gebäude und durchsuchte diese. Im Bereich der Schulkantine erhofften sie sich anscheinend Bargeld, denn sie öffneten gewaltsam die Registrierkasse.

Anscheinend waren sie mit der Ausbeute nicht zufrieden, denn sie verunreinigten anschließend mehrere Räume mit Lebensmitteln und entleerten auch noch einige Feuerlöscher. Der Schaden, den die Täter anrichteten, dürfte sich im vierstelligen Bereich bewegen.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet haben und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, (05361) 46460. red