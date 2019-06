Böschungsbrand in Fallersleben behindert Zugverkehr

Ein Stück Böschung an der Bahnstrecke Hannover-Berlin in Fallersleben ist am Montagnachmittag in Brand geraten. Für die Dauer der Löscharbeiten im Bereich der Weddeler Schleife wurde die Strecke gesperrt; Fernzüge der Deutschen Bahn mussten nach Angaben einer Bahn-Sprecherin über Braunschweig...