Verkehrslärm in Wolfsburg: Für Verbesserungen fehlt Geld

Vier Jahre nach der Erstellung des ersten Wolfsburger Lärmaktionsplans soll dieser ergänzt und fortgeschrieben werden. Die Liste konkreter Vorhaben ist mehr als kurz – was auch an der schlechten Kassenlage liegt. Der Bürgerdiensteausschuss wird sich in seiner Sitzung am Mittwoch, 19. Juni, als erstes Gremium mit dem Papier befassen. Den größten Lärm verursacht in Wolfsburg laut den im Plan abgebildeten Lärmkarten mit großem Abstand...