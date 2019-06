Buchhändler König lädt in Fallersleben Autoren zum Austausch

Einige Literaten der Region trafen sich am Donnerstagnachmittag in Fallersleben. Buchhändler Andreas König setzte in seinen Räumen eine innovative Idee um: Er hatte zu einem Autoren-Café eingeladen. Der Vorschlag stieß auf gute Resonanz, in der einstigen Sofa-Leseecke der Buchhandlung standen nun...