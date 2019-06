Ein Hühnerhaus für die Wolfsburger Waldorfschule

Fünf Hühner erweitern die Schulgemeinschaft der Freien Waldorfschule Wolfsburg seit einigen Wochen. Goldmarie, Berta, Gertrude, Jelda und Hannelore durften in den leerstehenden alten Schuppen auf dem Pausenhof der zweiten Klasse einziehen, den einige Schulväter laut Mitteilung in liebevoller Eigeninitiative umgestaltet haben. Jeden Tag werden die Tiere betreut – sie bekommen Wasser, werden gefüttert und gemistet, am Stall sind oft kleine Reparaturen nötig. „Ab und zu setzen wir uns zu den Hühnern ins Gehege und beobachten sie, manchmal kommen sie auf den Schoss, und wir lesen Hühnergeschichten vor, dabei sieht es fast so aus, als ob auch die Hühner lauschen würden. Ein wunderbares Gemeinschaftsprojekt, welches allein nicht zu bewerkstelligen wäre“, sagt Klassenlehrerin Martina Kracht über die neue Klassenaufgabe. Nun gab es sogar Nachwuchs im Hühnerstall. „Angefangen hatte alles, als Goldmarie zu brüten begann und tagelang auf einem Nest aus Heu und Stroh saß, bemüht das Ei unter ihr auszubrüten.“, sagt Wiebke Gaus, Betreuerin der zweiten Klasse. Dieses Vorhaben sollte jedoch nicht gelingen, da die Eier nicht befruchtet waren, so ganz ohne Hahn im Korb. „Was tun, wir machten uns Sorgen. Also wurde ein Fachmann befragt, der uns anbot, Eier von seinen Zwerghühnern unserer Goldmarie unterzujubeln.“ Goldmarie spielte aber leider nicht mit und verlies das Nest. So wanderten die Eier in einen Brutkasten im Klassenraum, und am sechsten Mai fingen die Küken endlich an, zu schlüpfen. „Es erwies sich als ein unglaublich intensives, mitfühlendes und emotionales Projekt, welches eine Bereicherung in allen Bereichen war und ist.“, so Gaus. „Alle Kinder waren aufgeregt und fieberten mit jedem Küken mit.“

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder