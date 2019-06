Planetarium Wolfsburg feiert 50 Jahre Mondlandung

Wolfsburg. Es erinnert an das historische Ereignis mit einem Familienfest am 20. Juli und einem Kinder-Malwettbewerb.

Die erstmalige Mondlandung jährt sich am 20. Juli zum 50. Mal. Grund für das Planetarium, dieses Jubiläum mit mehreren Veranstaltungen zu zelebrieren. Das Team hat, wie es in einer Mitteilung heißt, ein gut gefülltes und vielfältiges Programm zusammengestellt, das am Dienstag, 16. Juli, (mit dem Start der Saturn-V-Rakete) mit einer Live-Beobachtung der partiellen Mondfinsternis seinen Anfang nimmt und sich über die ganze Woche erstreckt. Den Abschluss bildet das Konzert von Henny Baldt und dem Duo Night Bird, das am Sonntag, 21. Juli, ab 18 Uhr die Woche mit Songs aus der Zeit der sogenannten Swinging Sixties musikalisch veredelt und einen Hauch von Woodstock nach Wolfsburg bringt.

Einen besonderen Höhepunkt der Aktivitäten rund um die Mondlandung stellt der Malwettbewerb für Kinder dar, der noch bis zum 30. Juni läuft, und bei dem alle Kinder ab vier Jahren aufkreative Weise der Frage nachgehen dürfen, wie sie sich ihr zukünftiges Leben auf dem Mond vorstellen. Die originellsten Bilder werden bei einer Ausstellungseröffnung am 16. Juli um 16 Uhr der Öffentlichkeit präsentiert. Viele der eingesandten Bilder sollen zusätzlich in einen Film verwandelt werden, der am Samstag, 20. Juli, im Zuge der Preisverleihung zum Malwettbewerb ab 16 Uhr in der Planetariumskuppel gezeigt werden soll. Die Gewinner erwarten aufregende Preise: Die Erstplatzierten dürfen ihre Freunde zu einer Mond-Party ins Planetarium einladen, aber auch die Zweit- und Drittplatzierten dürfen sich auf fantastische Preise freuen.

Ganz besonders freuen sich die Organisatoren laut Mitteilung darauf, ihren Gästen mit einem Mond-Meteoriten ein echtes „Fleckchen Mond“ präsentieren zu dürfen, das nicht nur in der Aktionswoche, sondern bis zum Ende der Sommerferien als Ausstellungsstück im Foyer des Planetariums zu bestaunen ist. Neben dem Meteoriten, der das Weltraumlabor des Planetariums dauerhaft schmückt, bietet der Mond-Meteorit Besuchern nun eine weitere Attraktion.

Mit Dr. René Laufer konnte das Planetarium außerdem einen Wissenschaftler der Baylor-Universität Texas gewinnen, der am Mittwoch, 17. Juli, ab 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Die nächsten 50 Jahre – 50 Flaggen auf dem Mond?“ im Planetarium halten wird.

Ein Höhepunkt bildet das kostenlose Familienfest, das für Samstag, 20. Juli, geplant ist. Ab 14.30 Uhr gibt es für kleine und große Besucher ein abwechslungsreiches Programm in und außerhalb der Sternenkuppel. So können Kinder an Stationen überprüfen, ob sie für eine Reise ins All geeignet sind und spaßige Astronautentrainings absolvieren oder sich die Zeit beim Basteln vertreiben. Das große Mondspektakel findet seinen Abschluss mit einer Live-Veranstaltung, die mit dem Start der Apollo-11-Mission, also gegen

20.17 Uhr enden soll.