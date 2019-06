Polizei sucht Handtaschenräuber nach Diebstahl in Wolfsburg

Zu einem Handtaschenraub ist es in den frühen Morgenstunden des Samstags, 30. März, gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich die Tat im Bereich der Braunschweiger Straße, in Höhe Westhagen, nahe einer dortigen Tankstelle. Eine 64 Jahre alte Wolfsburgerin hatte sich gegen 4 Uhr, nachdem sie sich in der Tankstelle einen Kaffee gekauft hatte, auf einer der dortigen Bänke gesetzt. Drei Männern kamen an dieser Bank vorbei. Einer setzte sich zu ihr und verwickelte sie in ein Gespräch. Als sich die 64-Jährige der Situation entziehen wollte und aufstand, griff die Person nach der Handtasche, entriss sie aus der Hand des Opfers und lief in Richtung Unterführung Westhagen davon. In Auswertung der Videoaufzeichnungen der Tankstelle konnten Bildaufnahmen gesichert werden auf denen die Männer zu sehen sind. Darin befindet sich eine Person, die der Beschreibung des Opfers zuzuordnen ist. Der Täter ist etwa 170 cm groß, zirka 30 bis 40 Jahre alt und von leicht korpulenter Gestalt. Die Person war mit einer grauen Jogginghose, grauen Schuhen sowie dunkler Jacke bekleidet. Weiterhin trug sie eine schwarze Mütze die bis zu den Ohren reichte. Hinweise nimmt die Polizei unter

(0

5361) 46460 entgegen.