300 neue Abos nach Instagram-Aktion der Wolfsburger Stadtwerke

Anlässlich ihres 80. Geburtstages veranstalteten die Stadtwerke Wolfsburg AG einen Fotowettbewerb auf Instagram. Unter dem Motto – 80 Jahre aber nicht zu alt für Instagram – wurden zahlreiche Stadtwerke-Sterne im Stadtgebiet gesucht und auch gefunden, heißt es in einer Mitteilung. Die Sieger erhielten im Wolfsburger Nordkopf Tower (WNT) die Preise von Sabrina Lampe aus der Unternehmensentwicklung. Lampe: „Wir haben uns mit dieser Instagram-Aktion mit den Stadtwerken erstmals auf moderne Medien gewagt und freuen uns, dass wir in so kurzer Zeit über 300 Abonnenten gewonnen haben. Das zeigt uns, dass es der richtige Weg ist, so dass wir ihn auch weitergehen werden und in Kürze mit Stadtwerken und WVG auch auf Facebook präsent sein wollen.“

Hauptpreis ist ein I-Phone mit Vertrag

Der erste Preis, ein I-Phone X mit Wobcom-Handyvertrag, erhielt Mira Waxenberger für den Schnappschuss vor dem WNT mit dem WVG- Jubiläumsbus. Platz zwei ging an Birgit Lüpke. Sie fotografierte einen Hund, der mit Hilfe zahlreicher Wobcom-Luftballons das Fliegen gelernt hat. Belohnt wurde dieses Foto mit einem LSW-Stromvertrag für maximal 6000 Kilowattstunden im Wert von 1800 Euro. Der dritte Preis, eine Fotografie vom Klieversberg mit einem Stadtwerke-Stern im Vordergrund in Form eines Einkaufschips, geht an Marcel Wenzel.

Alle eingegangen Fotos sind auch weiterhin auf dem Stadtwerke- Wolfsburg-Instagram-Account sichtbar. Ein Dankeschön richten die Stadtwerke an alle Teilnehmer – es wurden zahlreiche schöne Fotos eingereicht.

Jeder Teilnehmer erhält Dankeschön

Eine Jury, bestehend aus externen Experten, hat an einer Abstimmung teilgenommen und so dabei die Siegerfotos ausgewählt. Alle die nicht zu den Hauptgewinnern zählen, sollen, so die Mitteilung, nicht traurig sein – es gibt für jeden Teilnehmer einen Trostpreis, dieser kann ab sofort zu den Öffnungszeiten im WNT, Heßlinger Straße 1-5, abgeholt werden.