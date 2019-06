Eltern diskutieren in Wolfsburg über Inklusion

Die Stadt Wolfsburg hat Defizite in Sachen Inklusion. In erster Linie fehlt offenbar ein aktueller Wegweiser etwa für Eltern, die nach Ansprechpartnern und zuständigen Stellen suchen. Außerdem mangelt es demnach an Personal. So könnte das Fazit aus einer Gesprächsrunde im Delphin-Filmpalast lauten....