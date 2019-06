Auto brennt in Wolfsburg wegen eines technischen Defekts aus

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist am Mittwochabend ein VW Golf in Flammen aufgegangen. Gegen 18 Uhr waren eine 18 Jahre junge Autofahrerin und ihre 20 Jahre alte Beifahrerin, beide aus dem Landkreis Gifhorn, mit ihrem grünen VW Golf auf der Dieselstraße aus Richtung St.-Annen-Knoten in Richtung Lerchenweg unterwegs, als plötzlich das Fahrzeug in Brand geriet, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Geistesgegenwärtig verließen Fahrerin und Beifahrerin das Fahrzeug, alarmierten Polizei und Feuerwehr und mussten mit ansehen, wie der 19 Jahre alte Golf Sekunden später im Vollbrand stand.

Die Berufsfeuerwehr war Minuten später vor Ort und löschte das Fahrzeug, konnte aber leider nicht verhindern, dass der Volkswagen im Innenraum komplett ausbrannte. Anschließend wurde der Golf durch ein Abschleppunternehmen von der Straße entfernt. Während der Lösch- und Bergungsarbeiten musste die Dieselstraße für zirka 60 Minuten voll gesperrt werden. Das Fahrzeug wurde bei dem Feuer komplett zerstört. Schaden: 2000 Euro.