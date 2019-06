Pflege rund um die Uhr: Wolfsburgs neue Senioren-WG

Bis zu zwölf Senioren wird der Pflegedienst Bettina Harms in der 319 Quadratmeter großen zweiten Etage eines der Neuland-Häuser betreuen. „24 Stunden, rund um die Uhr, ist jemand da“, verspricht Bettina Tews-Harms. Wie in der 2011 in der Neuen Burg in Detmerode eröffneten Wohngemeinschaft werden auch in der Stadtmitte vornehmlich demenzkranke Bewohner leben. Die ersten zwei Senioren sind schon eingezogen. Bei der Besichtigung dürfen...