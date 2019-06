Spielzug Magic Flames ist Deutscher Meister

Hattorf. Die Musiker gewannen am Wochenende in Osnabrück den Titel in der Entertainment-Klasse mit einer tollen Show.

Die Magic Flames haben am Wochenende den Deutschen Meistertitel in der Entertainment-Klasse nach Wolfsburg geholt. Die Hattorfer Musiker und Betreuer starteten am Samstag nach Osnabrück zum Deutschen Musikfest, um im Rahmen der Wertungsspiele ihre aktuelle Bühnenshow zu präsentieren. Unter der Organisation der Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände hatten sich seit dem Himmelfahrtstag mehr als 300 Musikgruppen mit fast 15.000 Musikern in Osnabrück eingefunden. Die Wertung fand mitten in der Osnabrücker Innenstadt statt. Auf Zeichen der Dirigentin Angela Merz-Angelini startete die Bühnenshow „Around The World“ mit Stücken wie „Adiemus“, „James-Bond-Theme“ und „English Man in New York.

Die Musiker nahmen das Publikum mit auf eine Flugreise um die Welt. Auf dieser gab es verschiedene Stilrichtungen wie Swing, Samba, Tango und russische Folklore zu hören, ebenso auch afrikanische Traditionals, einschließlich einer Gesangseinlage. Zwei Nachwuchsmusiker der Hattorfer Spielleute kamen zu fernöstlichen Klängen in einem Drachenkostüm auf die Bühne, an anderer Stelle erfolgten auch tänzerische Darbietungen. „Es war zu jedem Zeitpunkt Bewegung auf der Bühne, Verschnaufpausen gab es kaum.“, so Indra Richter, bei den Magic Flames verantwortlich für die organisatorischen Abläufe und selbst als Musikerin auf der Bühne. Die Marsch- und Showwettbewerbe wurden durch eine internationale Jury der World Association of Marching Showbands beurteilt. Neben den klanglichen Aspekten wie Intonation und Darstellung verschiedener Lautstärken wurden beispielsweise auch Exaktheit und Synchronität der Bewegungen sowie das Einsetzen visueller Effekte bewertet.

Nach dem Erfolg nun einen Gang herunterzuschalten, kommt für die Hattorfer Feuerwehrmusiker nicht infrage, denn für die Zukunft sind schon einige interessante Aktivitäten vorgesehen. Dazu sind auch neue Musiker immer willkommen. Egal ob Grundschüler ab acht Jahren für die Einsteigergruppe oder ob Jugendliche oder Erwachsenen als Quereinsteiger. Der Zug probt mittwochs im Hattorfer Feuerwehrhaus in der Siekstraße, ab 17 Uhr die Einsteigergruppe, ab 18 Uhr die fortgeschrittenen Musiker und die Hauptgruppe.