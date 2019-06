Täter will in Wolfsburg Fahrrad stehlen und schlägt Besitzer

Zu einem versuchten räuberischen Diebstahl ist es am Dienstagabend in der Straße Klieverhagen gekommen. Gegen 18 Uhr bemerkte ein 17-jähriger Jugendlicher aus Wolfsburg, wie ein Unbekannter auf seinem Fahrrad saß, das er im Bereich zwischen dem Congress-Park und der Neuen Schule abgeschlossen abgestellt hatte. Als er laut Polizei näher an den Mann herantrat, bemerkte er, dass der Unbekannte gewaltsam auf das Fahrradschloss einwirkte. Der 17-Jährige sprach den Mann an, worauf sich dieser herumdrehte und dem rechtmäßigen Fahrradbesitzer einen Schlag ins Gesicht verpasste. Hierbei zog sich der 17-Jährige Verletzungen im Gesicht zu. Anschließend lief der Unbekannte über die Heinrich-Heine-Straße in Richtung Eichendorffstraße davon. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten Polizei und Rettungsdienst. Eine Rettungswagenbesatzung versorgte den jungen Mann, der von seinem Vater am Tatort abgeholt wurde.

Der Täter war männlich, etwa 15 bis 17 Jahre jung und hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild mit dunklen kurzen Haaren. Er trug ein rotes T-Shirt, eine dunkle lange Hose und weiße Nike-Air Schuhe. Bei sich führte er eine Bauchtasche der Marke Eastpak mit Camouflage-Muster. Neben dem Unbekannten stand anfänglich eine weitere unbekannte Person, die sich nach Ansprache durch das Opfer entfernte. Die Person war ebenfalls männlich, 15 bis 17 Jahre jung und hatte schwarze, lockige Haare. Bekleidet war der zweite Unbekannte mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen langen Hose. Auch diese Person hatte ein südosteuropäisches Erscheinungsbild. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohnern, Passanten oder Autofahrern die beiden Unbekannten aufgefallen sind und bittet um Hinweise an die Polizei unter

(0

5361) 46460.