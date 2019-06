66-Jähriger fährt mit 2,78 Promille durch Wolfsburg

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine Trunkenheitsfahrt offenbar schadlos beendet werden konnte. Der Zeuge beobachtete laut Polizei am Dienstag gegen 17.30 Uhr, wie ein Opel Astra auf den Parkplatz eines Kiosks an der Händelstraße, Ecke Martin-Luther-Straße, fuhr. Als der Autofahrer ausstieg, konnte der Zeuge sehen, wie er deutlich schwankend in dem Kiosk verschwand.

Die umgehend alarmierte Polizei war wenig später vor Ort und traf den vom Zeugen beschriebenen Fahrer des Opels in dem Kiosk an. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des 66 Jahre alten Wolfsburgers fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte 2,78 Promille. Dem Autofahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

Wiederholt stellt die Polizei in Wolfsburg Kraftfahrzeugführer fest, die deutlich alkoholisiert hinter dem Steuer ihres Fahrzeugs angetroffen werden. „Diese Menschen sind ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs“, so Sprecher Thomas Figge. „Neben der Schädigung der eigenen Gesundheit, gefährden sie auch das Leben und die Gesundheit anderer Menschen.“