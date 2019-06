Hanseraumkonferenz findet 2020 in Wolfsburg statt

Die Wirtschaftsjunioren Gifhorn-Wolfsburg werden im kommenden Jahr Ausrichter der Hanseraumkonferenz. Mit der symbolischen Staffelstabübergabe durch die Wirtschaftsjunioren (WJ) Lübeck, den aktuellen Ausrichtern der Hanseraumkonferenz 2019, wurde die Gastgeber-Rolle für die vom 21. bis 24. Mai 2020 stattfindende Konferenz an die WJ Gifhorn-Wolfsburgübergeben. Das teilen die Wirtschaftsjunioren Gifhorn-Wolfsburg mit.

„Eine besondere Ehre und Verpflichtung zugleich. Immerhin bedeutet die Hanseraumkonferenz – kurz Hako – das höchste Gremium des norddeutschen Wirtschaftsraumes aller WJ-Kreise. Und wir als Wirtschaftsjunioren Gifhorn-Wolfsburg dürfen 2020 mit unseren Partnern Gastgeber dieses Großereignisses mit mehr als 600 Unternehmern aus allen Wirtschaftsbereichen sein“, freuen sich die drei Geschäftsführer der Hako 2020 GmbH Cindy Lutz, Michael Dockter und Hendrik Vieth.

Unter dem Motto „Stadt, Land, Erleben“ sollen ein abwechslungs- und erlebnisreiches Konferenzprogramm und gute Netzwerkangebote die Säulen des viertägigen Aufenthalts in Wolfsburg und Gifhorn bilden. Wichtige Unterstützung erhielten die Wirtschaftsjunioren am Samstag bei der offiziellen Staffelstabübergabe in Lübeck. Sowohl der Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg, Andreas Kirschenmann, als auch der Geschäftsführer der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG), Jens Hofschröer, waren anlässlich der Staffelstabübergabe zur Hako nach Lübeck gereist, um die Bedeutung der Hanseraumkonferenz 2020 für Wolfsburg und seine Region einmal mehr zuunterstreichen.

„Die Hanseraumkonferenz ist die wichtigste Konferenz junger Entscheider aus dem norddeutschen Raum. Hier machen die jungen Unternehmer mit, die die Zukunft, die heute gestaltet wird, später umsetzen werden. Als Präsident der IHK Lüneburg-Wolfsburg ist es mir ein besonderes Anliegen, unsere Wirtschaftsjunioren aus Gifhorn und Wolfsburg bei der Ausrichtung dieser wichtigen Wirtschaftskonferenzbestmöglich zu unterstützen“, sagt IHK-Präsident Andreas

Kirschenmann. Insbesondere mit Blick auf den Standort Wolfsburg unterstützt auch die WMG das wichtige Netzwerk der jungen Wirtschaft. „Die Hanseraumkonferenz bringt imkommenden Jahr mehr als 600 junge Unternehmer aus fünf Bundesländern in Wolfsburg zusammen. Die Konferenz bietet daher eine ideale Plattform, junge Unternehmer und Multiplikatoren von den vielfältigen Qualitäten unseres Wirtschafts- und Freizeitstandortes Wolfsburg zu begeistern“, sagt WMG-Geschäftsführer Jens Hofschröer. red