Aus Wolfsburgs Fahnen werden Einkaufsbeutel

Eine Arbeitsgruppe um die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg hat sich das Ziel gesetzt, Kinder und Jugendliche für nachhaltiges Handeln zu sensibilisieren. Am Montag startete eine Aktionswoche mit einem offenen Nähworkshop. Aus den blau-grünen Fahnen des Tags der Niedersachsen 2017 konnten Einkaufsbeutel genäht werden. Kochen auf dem Aktivspielplatz wird am heutigen Dienstag, 4. Juni, angeboten. Kinder ab 6 Jahren können auf dem Aktivspielplatz Fallersleben zwischen 15 und

17.45 Uhr ihren eigenen Brotaufstrich kreieren. Der Aktionstag „NachhaltICH“ findet am Mittwoch, 5. Juni, statt – mit Aktionen und Infoständen auf dem Hugo-Bork-Platz. Eine Kleidertauschparty gibt es am Donnerstag, 6. Juni. Die Mädchen AG der Stadt Wolfsburg lädt in den Biergarten des Hallenbads zum Kleidertausch ein. Ab 16 Uhr besteht die Möglichkeit zum Tauschen. „Do ist yourself“-Kosmetik heißt es am Freitag, 7. Juni. Aus natürlichen Produkten können selbst Kosmetik- und Wellnessartikel hergestellt werden – von 15 bis 18 Uhr in der Porschestraße 90. red

