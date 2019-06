Täter zerstechen Reifen in Detmerode

Detmerode. Der Rentner hatte seinen blauen Skoda Fabia am Sonntagmittag um 12 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz in der Marignanestraße abgestellt.

Nicht schlecht staunte ein 79-jähriger Wolfsburger, als er am Sonntagnachmittag seinen Skoda Fabia wieder benutzen wollte. Unbekannte hatten beide Reifen auf der Beifahrerseite zerstört. Der Rentner hatte seinen blauen Skoda Fabia am Sonntagmittag um 12 Uhr auf dem Gemeinschaftsparkplatz in der Marignanestraße abgestellt, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Als er gegen 15 Uhr das Auto wieder nutzen wollte, sah er den Schaden, der sich nach Angaben der Polizei auf 500 Euro beläuft. Zeugen sollen sich bei der Polizei unter (05361) 46460 melden. red