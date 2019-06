Am frühen Montagmorgen kontrollierte eine uniformierte Funkstreifenbesatzung gegen 1.22 Uhr auf der Landesstraße 294 bei Hattorf den 51 Jahre alten Fahrer eines Seat Leon.

Autofahrer ist in Wolfsburg mit 1,72 Promille unterwegs

Am frühen Montagmorgen kontrollierte eine uniformierte Funkstreifenbesatzung gegen 1.22 Uhr auf der Landesstraße 294 bei Hattorf den 51 Jahre alten Fahrer eines Seat Leon. Schon bei der ersten Kontaktaufnahme durch das geöffnete Seitenfenster auf der Fahrerseite konnten die Polizisten starken Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellen, wie die Polizei mitteilte. Zudem hatte der 51-Jährige eine stark verwaschene Aussprache. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest zeigte 1,72 Promille auf dem Display an. Dem 51-jährigen Wolfsburger wurde daraufhin von einem Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Immer wieder erwischt die Polizei deutlich alkoholisierte Autofahrer. Die Polizei warnt davor, sich nach dem Genuss alkoholischer Getränke hinters Steuer zu setzen. „Lassen Sie Ihr Fahrzeug stehen! Sie gefährden sonst leichtsinnig neben Ihrem eigenen Leben auch das Leben und die Gesundheit anderer Verkehrsteilnehmer!“, sagt Pressesprecher Thomas Figge.