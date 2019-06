Mann stößt Frau in Wolfsburg vom Fahrrad

Am Sonntagabend kam es gegen 18.50 Uhr in der Wolfsburger Fußgängerzone zu einem Zwischenfall, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach Angaben einer 45-jährigen Wolfsburgerin beobachtete diese, wie ein unbekannter Mann im Bereich des Wasserspielplatzes am Rathaus Kinder fotografierte. Als die Frau den Mann ansprach, entfernte sich dieser. Daraufhin versucht die 45-Jährige, den Mann auf dem Fahrrad zu verfolgen und wurde kurzerhand von dem Unbekannten vom Fahrrad geschubst, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Dabei fiel die Frau vom Rad und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte wird als 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Er trug am Sonntag zur Tatzeit ein hellblaues Hemd. Der Unbekannte hatte dunkle graue bis lichte Haare. Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen den Vorfall beobachtet haben. Insbesondere Besucher und Gäste dort befindlicher Restaurants könnten den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei in Wolfsburg unter (05361) 46460 entgegen. red

