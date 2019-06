Radfahrerin mit 2,45 Promille in Wolfsburg unterwegs

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag gegen 10.10 Uhr eine scheinbar betrunkene Fahrradfahrerin im Bereich des Schillerteichs in Wolfsburg.

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag gegen 10.10 Uhr eine scheinbar betrunkene Fahrradfahrerin im Bereich des Schillerteichs in Wolfsburg. Es sei auch schon zu einem Sturz gekommen. Die eingesetzte Funkstreifenbesatzung traf die Frau kurz darauf auf einer Parkbank liegend an, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im Fahrradkorb der 49-jährigen polnischen Staatsangehörigen mit Wohnsitz in Wolfsburg befanden sich eine Flasche Wodka und ein Tetra-Pak Wein. Die Frau wurde zur Wache der Polizei Wolfsburg gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Im Anschluss konnte sie ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle ausschlafen.

Erst danach war sie in der Lage, einen Atemalkoholtest durchzuführen, der trotz der Zeit zum Ausnüchtern noch 2,45 Promille ergab. Die Frau erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheits im Verkehr.