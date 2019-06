Männer bestehlen 83-Jährigen in Wolfsburg

Zwei unbekannte Männer stahlen einem 83-jährigen Wolfsburger am Samstag gegen 17 Uhr die Geldbörse samt Inhalt. Der Mann war laut Mitteilung der Polizei auf dem Heimweg und hielt im Bereich einer Unterführung in der Nähe des Dresdener Rings in Höhe Weimarer Straße kurz inne. Die Gelegenheit nutzte einer der Täter aus und entwendete dem Wolfsburger das Portemonnaie, um es gleich an den zweiten Täter weiterzugeben. Beide Täter flüchteten im Anschluss.

Das Opfer kann die Täter vage beschreiben. Der eine Mann ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, ist schlank, hat einen Drei­ta­ge­bart, dunkelblondes Haar und ein südländisches Erscheinungsbild, der andere Mann ist circa 1,75 bis

1,85 Meter groß und hat eine kräftige Figur. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg zu melden:

(05361) 46460

. red