Congress-Park Wolfsburg wird zur Festmeile

Wolfsburg. Der Congress-Park lädt am Pfingstsonntag zu einem großen Familienfest ein.

Anlässlich des bereits zum 68. Mal stattfindenden Pfingstkonzertes hat sich das Team laut Pressemitteilung an diesem Tag viele kostenfreie Aktionen und Konzerte einfallenlassen, die zum Mitmachen, Zuhören und Verweilen in und um das Haus herum einladen.

Um 12 Uhr öffnen sich die Türen und der Tag beginnt mit einem gemeinsamen Mittagessen bei unterhaltsamer Musik. Die Volkswagen Group Services GmbH verköstigt die Besucher.

Um 13.30 Uhr tritt die Bigband des Schulorchesters des Theodor-Heuss-Gymnasiums Wolfsburg im Großen Saal auf. Außerdem gibt es Hausführungen. Ebenso ist an verschiedenen Stationen im Haus eine Ausstellung früherer Tour- und Konzertplakate aufgebaut, die die Besucher mit auf eine Zeitreise in die vergangenen 61 Jahre des Veranstaltungshauses nimmt.

Auf den Bühnen und in den Foyers werden verschiedene Künstler und Vereine, unter anderem der TV Jahn Wolfsburg und das Duo um Pianist Michael Röhl, ihr Können präsentieren. Die jungen Gäste können sich ganztägig an verschieden Stationen – unter anderem Bobby-Car-Parcours, Hüpfburgen, Kinderkarussell, Malstraße und Kinderschminken – austoben.

Von 14 Uhr an spielt das Stadtwerke Orchester Wolfsburg unter der Leitung von Georg Zimnik ein Potpourri aus Film-, Tanz und Marschmusik. Nach dem Konzert wird der Große Saal von Grund auf umgebaut. Von 18 Uhr an geht es dann rockig und beschwingt in das kostenfreie Abendprogramm.

Die Wolfsburger Bands „Silver-Nights“ und „Ryffhuntr“ teilen sich die Bühne und garantieren beste Unterhaltung zum Mitsingen und Tanzen. Wem das noch nicht genug ist, der ist zur After-Show-Party mit DJ – Beginn ist um 22 Uhr – eingeladen.